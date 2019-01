In 40 Tagen um die Welt : Mönchengladbacher will mit Schiff die schnellste Weltumrundung schaffen

Düsseldorf Mit ihrem Schiff „The Fast One“ wollen der Mönchengladbacher Joachim Pihl und sein Team die schnellste Weltumrundung aller Zeiten schaffen. 40 Tage planen sie dafür ein. Noch bis Sonntag sind sie mit ihrem Projekt auf der Boot zu Gast.

In 40 Tagen mit einem Schnellboot um die Welt: Das ist das Ziel von Joachim Pihl und seinem Team. Die schnellste Weltumrundung aller Zeiten soll mit einem eigens dafür entworfenen Schiff gelingen. „The Fast One“ heißt das Projekt, an dem Initiator Pihl, Bundespolizist aus der Nähe von Mönchengladbach, und seine Mitstreiter, darunter Ingenieure, Wissenschaftler und eine Wettkampfpsychologin, seit mehr als zwei Jahren arbeiten. Erstmals präsentieren sie es auf der Wassersportmesse Boot in Düsseldorf der Öffentlichkeit – und potentiellen Sponsoren.

Für Pihl geht mit dem Projekt ein lange gehegter Traum in Erfüllung. „Eigentlich wollte ich immer zur See fahren“, sagt der 46-Jährige. Doch dann ging er zur Bundespolizei – und betreibt das Projekt nun in seiner Freizeit. Das geht auch den anderen Beteiligten so, unter anderem Schiffsbauingenieur Hans Gerd Gerdsen, der das Rennboot entworfen hat, und Andreas Brensing, Kapitän bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Brensing ist für die Sicherheit zuständig – und den sozialen Aspekt des Projekts. „Nach dem Weltrekordversuch soll das Rennboot der Seenotrettung zur Verfügung gestellt werden“, sagt Brensing. Denn das Schiff sei auch besonders sicher, liege ruhig im Wasser und habe spezielle Technik an Bord, um Hindernissen auszuweichen. Auch eine Verwendung als schnelle Fähre oder Patrouillenboot sei daher möglich.