Weltweit bekannte Messe So bereiten sich Düsseldorfer Aussteller auf die Boot vor

Der Großhändler Matthias Ebert ist mit seinem Unternehmen ME Yachting seit 20 Jahren auf der Boot, aber zum ersten Mal in fünf verschiedenen Hallen vertreten. Der 42-Jährige vertreibt mit seinem Unternehmen Motorboote, Katamarane sowie Segelyachten und bietet Teile seiner Flotte auch wochenweise zur Miete (Charter) an. Allein in den Stand für die Marke Allure in der „Superboat“-Halle 5 investiert der Kaiserswerther 70.000 Euro, insgesamt steckt er einen größeren sechsstelligen Betrag in den Messeauftritt. „Damit sich das lohnt, müssen wir natürlich möglichst viel verkaufen“, sagt Ebert. Es geht ihm aber auch darum, bei dem weltweit bedeutsamsten Branchentreffen Präsenz zu zeigen.