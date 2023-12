Messe in Düsseldorf Boot 2024 - was zur größten Wassersportschau der Welt wichtig ist

Familien mit kleineren Kindern können eine Auszeit bei einer ruhigen Kanutour durch eine kanadisch anmutende Waldkulisse in der World of Paddling genießen oder die klassisch-schönen Boots-Schätzchen im Classic Forum in der Halle 14 besichtigen. Hier gibt es auch Einblicke in den spannenden Alltag der Wasserschutzpolizei - inklusive Besichtigung des größten Wapo-Bootes in NRW - oder in die wichtige Arbeit der Seenotretter auf Nord- und Ostsee.