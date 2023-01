Weltgrößte Wassersportmesse So bereiten sich Düsseldorfer Aussteller auf die Boot vor

Am Samstag beginnt in Düsseldorf eine Messe, die weltweit bekannt ist – auf der aber die allerwenigsten Aussteller Heimspiel haben. Nur auf etwa einem Dutzend der Stände auf der Boot präsentieren sich Unternehmen und Einrichtungen aus der Stadt. Wir haben mit dreien davon gesprochen, für die es in diesem Jahr eine ganz besondere Ausstellung wird.