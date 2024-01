Elf Tipps für die Messe in Düsseldorf So sparen Sie bei der Boot 2024 Zeit und Geld

Schnäppchenjagd Viele Ausrüster (Halle 11) und Surfsport-Händler (Halle 17) reduzieren ihre Ware an den letzten beiden Messetagen. Die Auswahl an Bekleidung, Mess-Instrumenten und Brettern ist dann zwar nicht mehr so groß, dafür sinken die Preise. „Und wir bieten grundsätzlich Messepreise mit Rabatten von mehr als zehn Prozent an“, sagt Alexandra Lenz-Peltzer von dem Düsseldorfer Segel-Ausrüster Lenz Rega-Port.