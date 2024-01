Messe in Düsseldorf Kran „Big Willi“ holt die Jachten für die „Boot“ aus dem Wasser

Düsseldorf · Am 20. Januar beginnt die Messe „Boot“ in Düsseldorf, die Tausende Besucher anziehen wird. Am Rheinufer in Stockum konnte man am Freitag schon die ersten Jachten bestaunen, die über den Rhein zur Messe gebracht wurden.

05.01.2024 , 09:51 Uhr

37 Bilder So krant „Big Willi“ die „Prinzessin“ für die Boot 2024 aus 37 Bilder Foto: Kim-Khang Tran

Düsseldorf rüstet sich für die große Wassersportmesse Boot, viele Jachten und Boote sind unterwegs in die Landeshauptstadt. Die 67 Tonnen schwere und 26 Meter lange Princess Y85 war die erste Motorjacht, die der Schiffskran „Big Willi“ am Freitagmorgen aus dem Wasser geholt hat – schon am Vortag war eine Großjacht angekommen. Im Laufe des Freitags werden weitere folgen, unter anderem die mit 24 Tonnen deutlich leichtere Absolute 52N sowie die Sunseeker 88Y, die 82 Tonnen wiegt. Der Kran „Big Willi“, der auf acht Rädern fährt, kann Lasten bis zu 100 Tonnen stemmen. Er fährt bis in den Rhein, hebt dort wartende Boote hoch und transportiert sie auf einer Rampe bis zu den an der Straße wartenden Tiefladern, die die Wasserfahrzeuge dann in die Messehallen bringen. Das Hochwasser erleichtert dem Kran die Arbeit, da er nicht so tief ins Wasser fahren muss. Die Messe Boot Düsseldorf öffnet am 20. Januar ihre Tore. Mehr als 1500 Aussteller präsentieren dort bis zum 28. Januar in 17 Messehallen ihre Produkte. Bis zum 11. Januar wird „Big Willi“ noch Boote und Jachten an Land holen, nach dem Ende der Messe bringt er sie wieder zurück in den Rhein. Namensgeber ist der ehemalige NRW-Innenminister Willi Weyer, der 1980 Pate des Schiffskrans war. Hier geht es zur Bilderstrecke: So krant „Big Willi“ die „Prinzessin“ für die Boot 2024 aus

(RP/dpa)