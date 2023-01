„Boot“ 2023 in Düsseldorf „Big Willi“ hievt erste Luxusjacht aus dem Rhein - mit Startschwierigkeiten

Düsseldorf · In knapp zwei Wochen beginnt nach zweijähriger Corona-Pause mit der Boot 2023 wieder die weltgrößte Wassersportmesse der Welt in Düsseldorf. Am Freitag nahm der Kran „Big Willi“ seine Arbeit auf und hievte die erste Luxusyacht aus dem Rhein.

06.01.2023, 14:33 Uhr

Düsseldorf Boot 2023 Big Willly Yachten 6.1.2023 Foto: Wolfgang Harste

Nach zwei Jahren Corona-Pause laufen in Düsseldorf die Vorbereitungen für die Wassersportmesse Boot auf Hochtouren. Am Freitag wurde die erste auf dem Rhein zum Messegelände gebrachte Jacht mithilfe des Messekrans „Big Willi" an Land geholt, um auf das benachbarte Ausstellungsgelände gebracht zu werden. Es handelte sich um eine gut 28 Meter lange und 85 Tonnen schwere Motorjacht vom Typ Sunseeker 95Y. Zu Beginn hatte „Big Willi" nach der langen Pause jedoch ein paar Anlaufschwierigkeiten, der Motor wollte nicht anspringen, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Nach knapp anderthalb Stunden war der Schaden behoben und die erste Jacht konnte an den Haken genommen werden. Zwei weitere Jachten - eine nicht viel kleinere 83 Tonnen schwere Sunseeker 90Y und eine 17 Meter lange und 36 Tonnen schwere Motorjacht vom Typ Superlauwersmeer SLX54 - sollten im Verlauf des Tages folgen. Der Kran „Big Willi" selbst wiegt dabei „nur" 79 Tonnen, kann aber Lasten bis zu 100 Tonnen stemmen. Der Kran fährt auf insgesamt acht Rädern, die es ihm erlauben, auf einer Rampe zum Rhein zu fahren, dort das wartende Boot hochzuheben und zu dem auf einer angrenzenden Straße wartenden Tieflader zu transportieren, der das Schiff dann in die Messehallen bringt. Was Sie zur Boot 2023 wissen müssen Wassersportmesse in Düsseldorf Was Sie zur Boot 2023 wissen müssen Die Messe Boot Düsseldorf öffnet am 21. Januar ihre Tore. Rund 1500 Aussteller präsentierten dort bis zum 29. Januar in 16 Messehallen ihre Produkte.

