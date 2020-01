Bonpflicht seit Anfang 2020 : Düsseldorfer Bäckerei Hinkel bietet E-Kassenzettel an

Düsseldorfer Bäckerei Hinkel bietet E-Kassenzettel an

Düsseldorf Seit Anfang des Jahres müssen Händler ihren Kunden bei jedem Kauf einen Bon aushändigen. Das hat zu viel Kritik geführt. Die Düsseldorfer Bäckerei Hinkel hat jetzt ein System eingeführt, das Papier einsparen soll.

Dem Handelsverband zufolge wird die Verordnung zu mehr als zwei Millionen Kilometern zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr führen. Jedoch: "Ein Bon kann auch in elektronischer Form ausgehändigt werden“, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums.

Genau diese Möglichkeit bietet die Bäckerei Hinkel in Düsseldorf ihren Kunden nun an. Auf einem Display werden die gekauften Backwaren sowie die Kaufsumme angezeigt. Zusätzlich erscheint dort ein QR-Code mit den Hinweisen „Der E-Bon zum Einscannen auf Ihrem Smartphone“ und „Vielen Dank, dass Sie uns helfen, Papier zu sparen und die Umwelt zu schonen“.

Wer den QR-Code mit seinem Handy einscannt, bekommt den Bon in elektronischer Form auf sein Handy und erspart der Bäckerei und der Umwelt den Ausdruck in Papierform. Auf diese neue Möglichkeit hat die Bäckerei Hinkel am Donnerstag mit einem kurzen Video bei Facebook hingewiesen.