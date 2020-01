Liveblog zum Bombenfund in Düsseldorf : Entschärfung am späten Abend geplant – 12.000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung.

Liveblog Düsseldorf In Düsseldorf-Derendorf wurde eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe soll am späten Freitagabend entschärft werden. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Zwei Altenheime müssen evakuiert werden.

30.000 Menschen sind von der Entschärfung betroffen, knapp 12.000 müssen ihre Wohnungen verlassen.

Die Entschärfung ist für den späten Freitagabend geplant.

Alle Infos in der Zusammenfassung lesen Sie hier.