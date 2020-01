Liveblog zum Bombenfund in Düsseldorf : Entschärfung am späten Abend geplant – 12.000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Die Feuerwehr hat mit der Evakuierung begonnen. Aktuell werden die 67 Bewohner des Seniorenheims Ernst-Gnoß-Haus in eine andere Einrichtung und in ein nahes Krankenhaus verlegt. Einrichtungsleiter Peter Herzog hofft, dass sie dort nicht die Nacht verbringen müssen. Es stehen nicht ausreichend Betten zur Verfügung, so dass die Senioren in Aufenthalts- und Therapieräumen untergebracht werden.