Entschärfung noch am Montag : Fliegerbomben nahe des Düsseldorfer Flughafens entdeckt

Ein Flugzeug im Landeanflug auf den Düsseldorfer Flughafen. Foto: dpa/Kevin Kurek

Düsseldorf In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens sind zwei Fliegerbomben entdeckt worden. Die Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg müssen noch am Montag entschärft werden. Mehr als 5000 Anwohner sind in Lohausen betroffen.

Bei Sondierungen in Düsseldorf-Lohausen sind in der Nähe des Flughafens zwei britische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Fünf- und Zehn-Zentner-Bomben müssen im Laufe des Montags entschärft werden.

Dazu müssen in einem Radius von 500 Metern (Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Flughafenstraße bis zu 2500 Menschen ihre Wohnungen oder Arbeitsstellen verlassen, betroffen sind dabei vor allem Beschäftigte des Flughafens.

Im Radius bis 1000 Metern (Gefahrenbereich B) um die Fundstelle sind weitere rund 3000 Menschen betroffen - sie dürfen während der Entschärfung ihre Wohnung nicht verlassen und sich nicht im Freien aufhalten. Die Bombe wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden.

Derzeit tagt das Ämtergremium der Stadt, um die weiteren Maßnahmen und den Zeitpunkt der Entschärfung festzulegen. Weitere Informationen folgen im Anschluss an diese Sitzung. Danach wird auch das Gefahrentelefon der Landeshauptstadt Düsseldorf unter der Rufnummer 3889 889 besetzt sein.

Auch mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges, werden im Düsseldorfer Stadtgebiet beinahe täglich Kampfmittel aller Art gefunden. Hierzu zählen Bomben, Granaten, Munition und Munitionsteile, aber auch Waffen und Waffenteile, die im Zuge der Kampfhandlungen hinterlassen wurden.

Die Stadt weist darauf hin, dass in allen Fällen von Kampfmittelfunden höchste Vorsicht geboten ist. Die Fundstücke dürfen auf keinen Fall angefasst werden, der Zugang zur Fundstelle ist zu sperren und sofort die Feuerwehr unter 112 zu verständigen.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)