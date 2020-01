Evakuierung in Düsseldorf : Deshalb gab es bei der Bombenentschärfung keine Anzeigen

Düsseldorf Die Stadt erklärt, warum Störer bei einer der größten Evakuierungen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht bestraft wurden.

Für die rund 70 Pflegebedürftigen des Ernst-Gnoß-Hauses der Awo begann der Rücktransport nach der Bombenentschärfung in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.30 Uhr. Er hätte früher stattfinden können, wenn nicht einige Anwohner aus dem Evakuierungsgebiet in Derendorf uneinsichtig gewesen wären und der Aufforderung der Polizei und des Ordnungsamtes, aus Sicherheitsgründen die Wohnungen zu verlassen, früher nachgekommen wären. Auch wenn das Ernst-Gnoß-Haus schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit wegen einer Bombenentschärfung geräumt werden musste, sind solche Ereignisse keine Routine und für die Bewohner „eine enorme psychische und physische Belastung“, wie Einrichtungsleiter Peter Herzog nach einer für alle Beteiligten anstrengenden Nacht sagte.

Die Einsatzkräfte haben zur sogenannten „Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Evakuierung“ die Möglichkeit, sich gewaltsam Zugang zu Wohnungen zu verschaffen und Störer in Gewahrsam zu nehmen. Darauf wurde aber in Derendorf verzichtet. „Die eingesetzten Kräfte des Ordnungsamtes waren mit der zügigen Durchsetzung der Räumung absolut ausgelastet. Die Aufnahme von Personalien der Verweigerer hätte die Lage weiter eskalieren lassen und obendrein die Entschärfung nicht beschleunigt – sondern im Zweifel sogar noch weiter verzögert“, erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Aber was treibt Menschen an, in den Wohnungen zu bleiben und die Entschärfung zu verzögern? Häufig sei schlichtweg die fehlende Kenntnis von der Entschärfung der Grund gewesen. Die kurzen Vorlaufzeiten, die fehlende frühzeitige Ankündigung in Medien und die nachtschlafene Zeit der Entschärfung hätten den Informations- und Argumentationsaufwand an der Wohnungstür für die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes erhöht. „Viele Menschen zeigten sich zunächst ungläubig oder – angesichts polizeilicher Warnungen vor falschen Polizisten – sogar misstrauisch“, berichtet der Sprecher. „Ein Ausweichen auf Freizeitaktivitäten, Familienbesuche oder anderes dürfte für viele Menschen neben der Kurzfristigkeit angesichts der Uhrzeit auch wesentlich schwieriger gewesen sein. Einzelne Menschen waren mit der kurzfristigen Organisation einer Abwesenheit und gegebenenfalls eines Transportes überfordert“, so der Stadtsprecher.