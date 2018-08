Bombendrohung gegen Flug DE69: Condor-Maschine am Freitagabend in Düsseldorf erwartet

Chania/Düsseldorf Ursprünglich war die Ankunft für Donnerstagabend geplant gewesen. Aber wegen einer Bombendrohung werden 273 Kunden der Fluggesellschaft Condor erst am Freitagabend in Düsseldorf erwartet. Einige Passagiere reagieren ungehalten.

Die Condor-Maschine war am Donnerstag in Hurghada in Ägypten gestartet und sollte am Abend in Düsseldorf landen. Aber wegen einer Bombendrohung landeten die Piloten das Flugzeug außerplanmäßig auf Kreta. 273 Fluggäste warten seitdem darauf, nach Deutschland zu kommen. Der Weiterflug sei für 19 Uhr Ortszeit am Freitagabend geplant, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Der Flieger käme dann gegen 21 Uhr an seinem Zielflughafen in Düsseldorf an. Grund für den späten Rückflug seien die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten der Bordcrew.