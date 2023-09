Entschärfung noch am Donnerstag Weltkriegsbombe am Düsseldorfer Flughafen gefunden

Update | Düsseldorf · Bei Bauarbeiten in der Nähe des Flughafens ist am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie muss noch am Donnerstag entschärft werden. Jetzt steht auch die Uhrzeit fest. Für Flugpassagiere gibt es Hinweise zur Anreise.

21.09.2023, 14:56 Uhr

Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Eine bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Lohausen gefundene amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag im Laufe des Tages vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Der Blindgänger verfügt über einen konventionellen Aufschlagzünder und wird von voraussichtlich 15.45 Uhr bis 16 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Entschärfung ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Bundesstraße B8 sowie die daneben liegende Bahnstrecke der U79 müssen im Bereich des Airports am Nachmittag gesperrt werden. Passagiere sollten dies für die Anreise zum Flughafen berücksichtigen und entsprechend mehr Zeit einplanen. Der größte Teil des zu evakuierenden Bereichs liegt auf dem Gelände des Flughafens. Foto: Feuerwehr Düsseldorf Für die Entschärfung soll – mit Blick auf den Flugbetrieb – eine verkehrsarme Zeit mit wenig Flügen am Nachmittag genutzt werden, sodass Flüge am Düsseldorfer Flughafen durch die geplanten Maßnahmen nur in geringem Maße betroffen sein sollten. Ein Blick auf die Ankunfts - und Abflugstafel im Flughafen zeigt, dass zwischen 15.40 Uhr und 16 Uhr keine Flugzeuge starten und zwischen 15.42 Uhr und 16 Uhr keine landen sollen. Der Airport scheint offenbar mit einer schnellen und reibungslos verlaufenden Entschärfung zu rechnen. Für das Zeitfenster der Entschärfung müssen Personen in einem Radius von 500 Meter evakuiert werden. Unmittelbar nach der Entschärfung sollen sämtliche Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Derzeit tagt das Ämtergremium der Stadt, um die weiteren Maßnahmen und den Zeitpunkt der Entschärfung festzulegen. Weitere Informationen folgen im Anschluss an diese Sitzung. Danach wird auch das Gefahrentelefon der Landeshauptstadt Düsseldorf besetzt sein. Dieser Text wird laufend aktualisiert.

(csr)