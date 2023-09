Fund in Düsseldorf Weltkriegsbombe am Flughafen entschärft

Für das Zeitfenster der Entschärfung mussten Personen in einem Radius von 500 Meter evakuiert werden. In diesem Fall waren kaum Anwohner betroffen, wenn überhaupt nur im Bereich des Reitplatzes an der Danziger Straße. Unmittelbar nach der Entschärfung wurden sämtliche Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgehoben. Starts und Landungen am Airport liefen wieder planmäßig.