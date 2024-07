550 Quadratmeter Rasen Stefan Kießling eröffnete neuen Bolzplatz in Volmerswerth

Die Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes hat Volmerswerth den Gofus, dem Verein Golf-spielender Fußballer, zu verdanken. Die Gofus hatten zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit ihrem Projekt „Platz da“, bei dem sie heruntergekommene Bolzplätze sanieren, die Aktion „Das Sommermärchen, das echt kickt“ ins Leben gerufen. Dabei wird jeder der zehn EM-Spielorte einen frischen Bolzplatz bekommen. „Wenn man im Januar eine gute Idee hat und im Februar anfängt zu telefonieren, ist es nicht immer so einfach, so kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen. Aber in Düsseldorf hat alles hervorragend funktioniert“, meint Gofus-Vorstand Friedhelm Bröker. Auch, weil der Bürger- und Heimatverein Volmerswerth seit einem Jahr laut über die Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes nachgedacht hat. Da war es naheliegend, in Kooperation mit dem Gartenamt, die Gofus und Bürgervereinsinteressen zusammenzubringen. „Wir wollten zur EM nicht nur das Stadion fünfmal voll machen, sondern, dass jeder in der Stadt etwas von der Euro hat“, erklärte Keller. „Die Zusammenarbeit von Gofus, Heimat- und Bürgerverein und dem Gartenamt, das im Zuge der Rasenverlegung auch den Spielplatz aufgehübscht hat, hat etwas Nachhaltiges geschaffen. Das hat aber nichts mehr mit dem Bolzplatz zu tun, wie wir ihn von früher kannten. Das ist ein Bolzplatz Highend.“