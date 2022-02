Möbelmarke mit neuem Konzept : Wie es mit BoConcept in Düsseldorf weiter geht

Ausverkauf bei BoConcept an der Vennhauser Allee. Foto: ARBO Möbeldesign GmbH

Düsseldorf Mit dem bisherigen Franchisenehmer kam kein neuer Vertrag zustande. Die Geschäfte schließen. Der Geschäftsführer von BoConcept Deutschland sagt nun, welche Pläne das Unternehmen in Düsseldorf hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Das Handelsunternehmen aus der Einrichtungsbranche BoConcept kündigt eine Wiederkehr nach Düsseldorf an. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Jesper Christensen, Geschäftsführer der BoConcept Germany GmbH, dass man kurz davorstehe, einen Mietvertrag für eine „sehr gute Innenstadtlage“ zu unterschreiben, sodass der Store in den nächsten Monaten eröffnen könne. Zudem werde nach einem zweiten Standort gesucht, der im nächsten Jahr gefunden sein soll.

Vorausgegangen war der Bruch mit dem bisherigen Franchisenehmer. Die Arbo Möbeldesign GmbH hatte vor 26 Jahren den ersten BoConcept Store NRWs in Düsseldorf eröffnet. Jetzt schließt das Unternehmen die Standorte im Stilwerk und an der Vennhauser Allee sowie die in Essen und Köln, der Ausverkauf läuft. Geschäftsführer Arne Kristiansen sagte zur Erklärung: „Ein erster Riss entstand vor fünf Jahren, als die dänische Inhaberfamilie das Unternehmen BoConcept an einen englischen Equity Fonds verkaufte.“ Mittlerweile gebe es keine Grundlage mehr „für unternehmerische Partnerschaft und Fairness“.

BoConcept-Geschäftsführer Christensen spricht dagegen davon, dass es sich um einen normalen Prozess handele, wenn ein Partner einen anderen Weg gehen wolle. Zudem wollten mehr als 90 Prozent der Franchisenehmer weiter mit BoConcept zusammenarbeiten und ein neues Konzept mit umsetzen, das mit Hilfe digitaler Elemente und besserer Präsentation dem Kunden mehr Erlebnis bieten solle. Man habe zudem im vergangenen Jahr 30 neue Stores eröffnet, in diesem Jahr sollen es laut Christensen 40 werden. „Das wäre nicht der Fall, wenn die Zusammenarbeit nicht gut wäre.“

Nach Düsseldorf kommen sollen die Franchisenehmer, die bereits in Dortmund, Oberhausen (Centro) und Bochum Stores haben und dort das neue Konzept bereits umsetzen. Düsseldorf habe laut Christensen eine besondere Bedeutung für die Marke, so dass im Gegensatz zu Köln in der Landeshauptstadt wieder zwei Geschäfte eröffnen sollen. „Das Einzugsgebiet bietet für uns mehr Potenzial.“ Die Kaufkraft für die Preisklasse sei letztlich größer.