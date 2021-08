Engpässe in Düsseldorf : Zum Blutspenden nach Benrath

Esther Kellner kennt das Prozedere der Blutspende. Foto: RP/Yasemin Bauer

Benrath Das DRK hatte zur Blutspende in den Arndtsaal aufgerufen. Die Aktion war erfolgreich, insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen Engpässe in der Blutversorgung. Auch Esther Kellner war dabei.

Esther Kellner kennt das Prozedere bereits; die Düsseldorferin spendet seit 20 Jahren Blut, seit zwei Jahren macht sie es regelmäßig. „Ich sehe das als meine solidarische Aufgabe an“, sagt Kellner, während sie sich nach der Blutabnahme auf einer Liege ausruht. Spendende wie Esther Kellner werden vor allem seit dem Beginn der Pandemie vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) dringend gesucht. Blutkonserven gibt es eigentlich nie genug – durch Corona und die Flutkatastrophe hat sich die Situation allerdings noch einmal zugespitzt. Dass am Dienstag so viele Menschen den Arndtsaal der Evangelischen Kirchengemeinde in Benrath aufgesucht haben, um einen Teil ihres Blutes zu spenden, freut Vera Sievert deshalb umso mehr. Mit 61 Anmeldungen sei der Stadtteil gut aufgestellt, resümiert die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Blutspendedienstes West.

Engpässe gibt es allerdings auch in Düsseldorf. Allein im vergangenem Jahr fehlten hier 2500 Blutkonserven. Dabei gab es gerade zu Beginn der Pandemie einen regelrechten Ansturm auf die Blutspendetermine. „Die Leute hatten plötzlich nichts mehr zu tun“, sagt Sievert. So sei die Blutspende eine willkommene Abwechslung gewesen in einem Alltag, der sich hauptsächlich in den eigenen vier Wänden abgespielt habe. „Wir haben quasi von der Langeweile profitiert“, sagt sie und lacht.

Info So läuft die Blutspende ab Blut spenden kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt. Erstspender können bis zu einem Alter von 68 Jahren Blut spenden. Vor der Blutspende werden unter anderem die Körpertemperatur, der Puls, und der Blutdruck überprüft. Die eigentliche Spende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Termine können über die Internetseite des DRK gebucht werden: www.drk-blutspende.de.

Eineinhalb Jahre später stehen die Leute nicht mehr Schlange. „Mit den zunehmenden Lockerungen gehen sie wieder in den Biergarten oder ins Kino.“ Die Blutspende stünde dann erst einmal hinten an. Zwar könne sie es den Leuten nicht verübeln, problematisch für die Blutversorgung sei dieser Zustand allerdings schon, so Sievert. Neben den Spenden von Privatpersonen konnte ein großer Teil der benötigten Blutkonserven bislang durch Firmentermine gedeckt werden. In Düsseldorf sind durch Corona jedoch mehr als 60 solcher Termine ausgefallen. Auch die Blutspendemobile konnten nicht mehr wie gewohnt eingesetzt werden. Hinzu kam die Angst vor dem Virus. „Manche Personen hatten die Sorge, sich während der Spende mit Corona zu infizieren“, erzählt Sievert.