Blutiges Ende einer Ehe in Düsseldorf : 74-Jähriger unter Anklage wegen Mordversuchs

Düsseldorf Der 74-jährige Angeklagte soll versucht haben, seine 33 Jahre jüngere Frau zu ermorden. Heimtückisch und von hinten - mit einem Fleischermesser. Das Geschehen im vornehmen Oberkassel beschäftigt seit Montag das Landgericht Düsseldorf.

Eine detaillierte Schilderung des Tatmorgens in der Ehewohnung an der Hansaallee will er demnächst liefern. Die Frau und Mutter seiner zwei Kinder kam ihm als Zeugin am Montag zuvor. Sie schilderte ihre Ehe in düsteren Farben.