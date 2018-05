Düsseldorf: Blumenliebhaber pilgern am 3. Juni zur "Gartenlust"

Düsseldorf Die "Haaner Gartenlust" ist eine Kombination aus Gartenmarkt und Privatgärten und ein Publikumsmagnet.

Parkmöglichkeiten während der Öffnungszeit des Gartenmarktes bietet die zu Fuß rasch erreichbare Tiefgarage an der Schillerstraße. Und wer im vergangenen Jahr keine Stofftasche mit dem Aufdruck der Haaner Gartenlust ergattern konnte, kann sich freuen: 2500 mit Logo bedruckte Exemplare hängen an Stofftaschenbäumen, damit die Gartenmarktbesucher ihre Einkäufe umweltfreundlich nach Hause transportieren können.

Bevor sich Besucher auf die Entdeckungsreise in die parallel am Veranstaltungstag geöffneten Privat- und Vorgärten auf Haaner und Gruitener Stadtgebiet aufmachen, sollten sie sich die Vielfalt der grünen Paradiese inmitten der Haaner Innenstadt anschauen. Der Spaziergang könnte durch den Park Ville d'Eu, am Haaner Bürgergarten vorbei in den Schillerpark führen. Diese Bürgergarten-Initiative bietet allen Bewohnern der Gartenstadt die Möglichkeit auf dem 100 Quadratmeter großen Hochbeet selber gärtnerisch aktiv zu werden und Verantwortung für die Umwelt vor der eigenen Haustür zu übernehmen. Über das Jahr verteilt finden hier immer wieder Pflanz- und Pflegeaktionen bis hin zum gemeinschaftlichen Herbstfest als Abschluss des Gartenjahres statt.