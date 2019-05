Wirtschaft in Düsseldorf : Blumengroßmarkt will selbst bauen

Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser besuchte den Blumengroßmarkt – hier spricht sie mit dessen Geschäftsführer Peter René Hecker. Foto: ANDREAS ENDERMANN

Düsseldorf Die Händler-Genossenschaft will eine moderne Markthalle mit transparenten Dachflächen errichten und verhandelt darüber mit der IDR. Was mit den Obst- und Gemüsehändlern passiert, ist weiter unklar.

In die Neu-Entwicklung des Großmarktes an der Ulmenstraße kommt Bewegung: Die Betreibergenossenschaft des Blumengroßmarkts (BGM) will sich auf dem Gelände selbst eine moderne neue Markthalle bauen und den Standort per Erbbaurecht für 50 Jahre sichern. Mit der Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) verhandele man bereits konstruktiv über die dafür angedachte Fläche. Der Technische IDR-Vorstand Ekkehard Vinçon bestätigte, dass es ein solches Angebot gebe. „Wir suchen momentan nach einem Verhandlungstermin.“ Der Bau in Eigenregie kann mit Landesmitteln gefördert werden.

Der Umzug innerhalb des Geländes soll nach dem Willen der Genossenschaft idealerweise schon im Sommer 2021 stattfinden. In diesem Zuge seien auch große Veränderungen geplant, erklärte BGM-Geschäftsführer Peter René Hecker: „Wir setzen nicht nur auf ein innovatives Baukonzept, sondern werden das gesamte Marktgeschehen neu ordnen, erweitern und modernisieren.“ Die Halle wird wegen der neuen Konzepte mit etwa 6000 Quadratmetern nur etwa die Hälfte der bisher nötigen Fläche einnehmen.

Info Genossenschaft mit 45 Großhändlern Die Großhändler In der Betreibergenossenschaft des Blumengroßmarkts sind 45 Großhändler genossenschaftlich organisiert. Rund 70 Prozent von ihnen sind Erzeugerbetriebe, also etwa Gärtnereien, Gartenbaubetriebe und Baumschulen. Sie organisieren Verkauf und Marketing selbst. Die Kunden Die knapp 1500 aktiven gewerblichen Kunden des Blumengroßmarktes kommen überwiegend aus einem Umkreis von 80 Kilometern um den Standort.

Unterdessen gibt es keine Neuig­keiten von den Obst- und Gemüsehändlern. Sie hatten sich von Beginn an gegen die Entscheidung der Stadt gesträubt, den Großmarkt künftig nicht mehr selbst zu betreiben, sondern das Gelände an die IDR zu verkaufen. Diese wollte neue Hallen errichten und an die Händler vermieten. Inzwischen hat es mehrere Nachverhandlungen gegeben: Man kam den Händlern bei der Miete entgegen und nahm von der Bedingung Abstand, dass sie gemeinsam einen Generalmietvertrag unterschreiben müssen. Dennoch gibt es bisher kein Signal, ob sie nun am Standort bleiben – auch nicht nach einem Vermittlungsgespräch, das Mitte Mai bei Oberbürgermeister Thomas Geisel stattfand.

Als Alternative gilt ein Gelände in Neuss an der Düsseldorfer Stadtgrenze, das den Obst- und Gemüsehändlern vom Erkrather Unternehmen IPE angeboten wurde. Der auf Logistikgebäude spezialisierte Entwickler hatte vorgeschlagen, dort moderne Hallen nach den Wünschen der Händler zu bauen und sie ihnen dann zu vermieten. Bei einem Treffen Anfang des Jahres waren viele Detailfragen erörtert worden – von der Abfallbeseitigung bis zur Sicherung des Geländes außerhalb der Geschäftszeiten. Wie viele dieses Angebot bevorzugen oder sich konkret dafür entscheiden wollen, verlautete bislang nicht. Für die Blumengroßhändler hatte das Angebot aber ohnehin nicht gegolten. Grund: Der künftige Nachbar in Neuss wäre ein Cash & Carry-Markt für Pflanzen des Unternehmens Landgard, also ein direkter Groß-Konkurrent.

Daher konzentrieren sich die Blumengroßhändler nun auf ihre eigenen Neubau-Pläne, die mit ganz neuen Konzepten einhergehen sollen. Der klassische Standverkauf in den Morgenstunden soll beispielsweise um einen Gemeinschaftsverkauf tagsüber ergänzt werden.

Das Baukonzept sieht unter anderem transparente Dachflächen aus Glas oder Kunststoffen vor, mit denen die Lichtverhältnisse und das Hallenklima optimiert werden. So könnten Pflanzen länger in der Halle bleiben, hieß es. Mehrere Klimazonen berücksichtigen den unterschiedlichen Wärmebedarf der Pflanzen. Ein nach Süden ausgerichteter Teil des Hallendachs soll außerdem mit Solarpanelen eingedeckt werden, und der gesamte Energiebedarf wird minimiert. Neue Kühl- und Heiztechnik, LED-Beleuchtung, Wärmerückgewinnung sowie ein geschlossenes System der Wasser-Aufbereitung sind in Planung.