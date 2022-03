Düsseldorfs Flora : Blütenzauber im Vorfrühling

Düsseldorf Im Februar konnte man erste Blüten entdecken – im März wird es in der ganzen Stadt immer bunter. Inzwischen kann man erste Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse ausmachen, es folgen Hyazinthen im März, Tulpen werden im April beginnen zu blühen.

Wer aufmerksam durch Düsseldorf läuft, findet überall kleinere und größere Spuren des beginnenden Frühjahrs. Schon im Februar konnte man erste Blüten entdecken, und mit dem März wird es in der ganzen Stadt immer bunter. „Die Blüten des Winters sind nicht so ausladend wie die Frühlingsblüten“, erklärt Andreas Fischbach, Gartenmeister für Forschung und Lehre an der Heinrich-Heine-Universität (HHU).