Natur in Düsseldorf Blütenpracht im Botanischen Garten der Uni

Besonders empfehlenswert sei aktuell außerdem der Weg ins Südafrikahaus, in dem viele Pflanzen in Blüte stehen. Das Besondere an den südafrikanischen Pflanzen: „Im Gegensatz zu unseren Gefilden dienen in Südafrika sehr oft Vögel als Bestäuber, die Blüten sind entsprechend dafür gebaut“, erklärt Etges.