Gegen eine Absage des Feuerwerks : Bloß keine Streits um Symbolpolitik

Eine Absage des Kirmes-Feuerwerks wegen des Klimaschutzes wäre nichts als Aktionismus.

Düsseldorf will schneller klimaneutral werden – darüber besteht ein breiter Konsens. Nichts wäre jetzt dümmer, als sich in Streits um Symbolpolitik zu verzetteln. Klar, ein Feuerwerk ist kein Gewinn für die Luftqualität. Dabei geht es weniger um das CO 2 als um den gesundheitsschädlichen Feinstaub. Die Auswirkungen sind aber vergleichsweise gering. Andererseits gehören die Feuerwerke zu Kirmes und Japan-Tag zu den beliebtesten Attraktionen im Veranstaltungsjahr. Es wäre nichts als Aktionismus, sie jetzt zu streichen.

Sinnvoller ist es, mit Ruhe und Sachlichkeit darüber zu sprechen, wie Düsseldorf an den großen Schrauben bei Verkehr, Heizen oder Stromerzeugung drehen kann. So lange das passiert, darf man am Feuerwerk genau so viel Freude haben wie bisher.