Ein Blogger erzählt von seiner Depression : „Ich habe oft den Wunsch gehabt, mir das Leben zu nehmen“

Düsseldorf Markus Bock bloggt über sein Leben mit Depressionen. An der Heine-Uni hat er sehr offen erzählt, wie er mit Selbstmordgedanken umgeht und wie ein Gefängnisaufenthalt sein Leben zum Positiven verändert hat.

Markus Bock wollte niemanden mehr belügen. Weder seine Partnerin, noch seine Freunde. Statt sich in Ausreden zu flüchten, sollte sein Umfeld endlich erfahren, warum er so oft kurzfristig Termine absagt – und wie es ihm geht: Meistens schlecht, denn Bock leidet unter Depressionen. So entstand der Blog „Verbockt“, in dem er über seine Erfahrungen und den Umgang mit seiner Krankheit schreibt. Auf Einladung des AStA der Heine-Uni erzählte Bock von seinem Leben mit Depression. Offen und schonungslos.