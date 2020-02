Sauberkeit in Düsseldorf : „Blockblocks“ sammelt Plastikmüll am Kittelbach

Die Aktion „Rhine Cleanup“ mobilisiert erstaunlich viele Düsseldorfer. Foto: Awista

Unterrath In Unterrath hat sich eine neue Gruppe gegründet.

Von Marc Ingel

Die Gruppe „Blockblocks Rhein Cleanup“ ist jeden Monat am Rheinufer unterwegs, um mit Müllsammelaktionen zu verhindern, dass Müll in den Rhein und darüber hinaus womöglich gar in die Meere gelangt. Erst am vorletzten Wochenende haben sich trotz miserablen Wetters an die 60 Freiwillige an einer Säuberungsaktion rund um die Rheinkniebrücke beteiligt. Seit kurzem gibt es nun zwei weitere „Blockblocks“-Untergruppen, die sich aktiv um den Umweltschutz kümmern. Damit liegengelassener und angespülter Müll gar nicht erst im Rhein landet, ist daher die Truppe von „Blockblocks Kittelbach Cleanup“ in Unterrath und die „Blockblocks Brückerbach Cleanup“ in Wersten fleißig dabei, den Müll zu „blocken“.

„Wir alle können etwas gegen die Müllflut tun, genau hier, wo wir leben“, sagt Tobias Grupe, der die Gruppe am Kittelbach initiiert hat und regelmäßig mit einigen Helfern aufräumt. Seit etwa einem Jahr nahm er selbst an den „offiziellen“ Cleanups teil, bevor er auch in seinem eigenen Viertel etwas bewegen wollte und somit die erste Untergruppe aufbaute. Der Kittelbach, das hat ihn die Erfahrung gelehrt, bringt dabei nicht nur jede Menge alter Glasflaschen zum Vorschein, auch rundherum sammeln sich im Park und im Gebüsch Müllmengen, die ihn immer wieder staunen lassen. Ob Plastikplanen oder komplette Reisetaschen, gefüllt mit Müll, Kosmetikverpackungen, Zigarettenstummel, Lampen oder Bonbonpapiere, rund um den Kittelbach haben die freiwilligen Helfer in den vergangenen Monaten schon so einiges zusammengetragen.

Dass Plastik nicht nur für die Gewässer zur Gefahr wird, sondern auch für heimische Tiere zum Verhängnis werden oder die Böden vergiften kann, wird den Müllsammlern dabei schnell klar, wenn sie sehen, was alles in der Natur zurückgeblieben ist.

Auch im Februar wird „Blockblocks Kittelbach Cleanup“ wieder aktiv sein und ruft zu einer gemeinsamen Sammelaktion auf. „Wir erwarten rund 15 Helfer, aber es können sich natürlich gerne noch weitere anschließen“, sagt Grupe.