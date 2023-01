Nachhaltigkeit So geht Recycling von Rhein-Plastik

Jetzt haben sie wieder eine Verwendung gefunden: „Ungefähr 15 geschredderte Deckel ergeben mit unserer neuen Maschine einen Untersetzer.“ Diese Maschine wurde auf der Boot präsentiert und wird auch in Zukunft etwa im Rahmen von Workshops und Vorträgen in Schulen oder bei anderen Gelegenheiten im Einsatz sein. Der Vorgang scheint simpel, dennoch steckt einiges an Vorarbeit dahinter. So werden die gesammelten Deckel zunächst in Seifenwasser mit Bürsten geschrubbt und von Getränkeresten, Sand und Dreck befreit. Außerdem müssen die meist aus einem anderen Kunststoff bestehenden Einlagen entfernt werden. Anschließend werden sie nach Farben sortiert und danach in einem Schredder kleingehäckselt. Das passiert allerdings schon im Vorfeld in der neuen Recycling-Werkstatt von BlockBlocks.