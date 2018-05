Düsseldorf: Blindenfußball bleibt auf dem Burgplatz

Düsseldorf

Der Burgplatz wird in diesem Sommer auch für ein Beachvolleyball-Turnier und einen Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga zur Verfügung stehen - auch wenn das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP im Stadtrat eine Überbelegung durch Veranstaltungen kritisiert. Das Ordnungsamt teilt in einer Vorlage für den Ordnungs- und Verkehrsausschuss am Mittwoch mit, dass es keine geeigneten Alternativstandorte gebe. Bei einer kurzfristigen Verlegung des Blindenfußballs drohe zudem ein Imageschaden, "der Düsseldorf im Wettbewerb mit anderen Städten bei den Chancen zur Vergabe von Sportveranstaltungen um Jahre zurückwerfen" würde, heißt es. Eine Zustimmung der Politik gilt als wahrscheinlich. Die Ratsleute wollen, dass der Platz weniger gebucht wird und häufiger frei den Bürgern zur Verfügung steht.