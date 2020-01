Neues Stück der Düsseldorfer Bürgerbühne : „Mutter war eine begeisterte Nationalsozialistin“

Düsseldorf Beim neuen Stück „Blick zurück nach vorn – Familienchroniken gegen das Vergessen“ der Bürgerbühne des Düsseldorfer Schauspielhauses setzen sich elf Düsseldorfer mit einem dunklen Kapitel ihrer Familiengeschichte auseinander.

„Es gibt eine Frage, die mich bis heute einfach nicht loslässt: Wäre ich genauso geworden? Hätte ich auch in Auschwitz gearbeitet?“ – Erhardt Mannheim sitzt mit ernstem Gesicht in seinem Wohnzimmer und erzählt von seiner Jugend im Nationalsozialismus. Elf Menschen hören zu. Gebannt schauen sie nach oben, wo das von der Zeit gezeichnete Gesicht des 88-Jährigen überlebensgroß auf einer aufgebauten Leinwand zu sehen ist.

Jeder der Düsseldorfer hat seinen ganz eigenen Bezug zu dem Thema. Elke Fricke zum Beispiel beschäftigte sich bereits lange vor dem Stück viel mit der Vergangenheit ihrer Familie, denn ihre Mutter blickte stets mit Stolz auf ihre nationalsozialistische Vergangenheit zurück: „Sie liebte den Bund Deutscher Mädels und hat nie ein schlechtes Wort über Hitler verloren“, erzählt Fricke in ihrem Monolog auf der Bühne, während alte Bilder von ihrer Mutter auf der Leinwand gezeigt werden. In einer kurzen Probenpause berichtet sie später auch über ihre eigene Vergangenheit: „Die Ansichten und Werte meine Mutter haben sich auch auf meine Kindheit ausgewirkt. Militärische Disziplin und Härte waren zum Beispiel ein fester Teil meiner Erziehung. Das war alles andere als angenehm.“

Auch Stefanie Schreiber gehört zum Ensemble des Stückes. Im Gegensatz zu Fricke und Mannheim kam sie nicht in direkten Kontakt zu einem Zeitzeugen aus der Familie, sondern meldete sich bei der Bürgerbühne, weil sie mehr über ihren Großvater erfahren wollte: „Mein Opa ist in Russland gefallen und wurde in der Familie immer nur als Soldat glorifiziert. Als ich dann ein Bild von ihm gesehen habe, wo er nicht in Uniform posiert, habe ich begonnen mich zu fragen, was er eigentlich für ein Mensch war“, berichtet die 50-Jährige.