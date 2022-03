Ein neues Stück Stadtquartier ist am Düsseldrfer Hauptbahnhof entwickelt und jetzt fertig geworden. Dazu gehören diese drei von Entwickler GBI und dem Düsseldorfer Architekturbüro „Greeen! Architects“ realisierte Hotelbauten, in baulicher und farblich dunkelroter und messinggelber Einheit. Wir konnten einen Blick in Hotels Adina, Premier Inn sowie Hampton by Hilton werfen.