Name und Nachricht: ... bleibt in Bewegung

Düsseldorf Josef Schnitzler ist ein stadtbekanntes Original, schlagfertiger Zeitungsleser und humorvoll-knorriger Düsseldorfer. Am liebsten fährt er Fahrrad, hält sich auch als Frühschwimmer fit, und dass er heute 80 wird, dürften viele, die ihn kennen, für einen Witz halten. Dieser politische Kopf ist stets so dynamisch, wettert über die Politik und die allgemeine Versorgungsmentalität, dass man mit ihm viel in Verbindung bringt, nicht aber das Bild des gemütlichen Rentners. Das wäre auch falsch, denn noch heute fährt der Brauer mit seiner Frau Christa zwei Mal in der Woche zum Uerige, um dort die Kasse zu machen. "Meine beste 450-Euro-Kraft" nennt ihn Sohn Michael, der heute Baas der Hausbrauerei ist.

Mit dem Uerige hatte Schnitzler zunächst nichts zu tun. Sein Vater hatte in Pritzwalk und Kleve Bier gebraut, bevor er mit seiner Frau nach Düsseldorf zog, um beim Großonkel Ferdinand Schumacher zu arbeiten. Als der Vater mit 57 Jahren starb, war es der Wunsch der Familie, dass der nicht mal 30 Jahre alte Josef die Leitung der Brauerei an der Oststraße übernehmen sollte. Denn er war der Einzige in der Familie, der den Beruf des Brauers und Mälzers gelernt und den Meisterbrief erworben hatte. 1976 übernahm das Ehepaar Schnitzler den Uerige, da der dortige Baas einen Nachfolger suchte. Schnitzler leitete parallel den Schumacher weiter, dann aber konzentrierte er sich auf die Brauerei in der Altstadt. Und wie: modernisierte sie umfassend und nachhaltig, wofür er den Umweltpreis der Stadt Düsseldorf erhielt, führte 1993 mit einem Weizen nach 131 Jahren Uerige die erste Produktinnovation durch und brachte kulturelle Veranstaltungen ins Haus. Vor dem Köbes sind alle Gäste gleich, das musste auch Bundespräsident Walter Scheel erfahren, der nach 0 Uhr kam, als alle Fässer leer waren. Da gab's nix mehr, vermutlich ist er uerig nach Haus gegangen. Uwe-Jens Ruhnau

