Feuerwehr informiert über Einsätze : Zwölf Stunden „Twittergewitter“ in Düsseldorf

Düsseldorf Das „Twittergewitter“ der Feuerwehr Düsseldorf ist zwölf Stunden lang mit insgesamt 376 Tweets zu 286 Rettungseinsätzen, vier Feuermeldungen und 15 technischen Hilfeleistungen über die Landeshauptstadt hinweggezogen.

Zwölf Stunden lang twitterte die Feuerwehr Düsseldorf am Freitag über das Einsatzgeschehen und ließ ihre Follower in insgesamt 376 Tweets daran teilhaben. „Die Rückmeldungen aus der Düsseldorfer Bevölkerung waren durchweg positiv“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr .

Mit Tweets wie „Kreislaufprobleme in einem Bürogebäude in Unterbilk. Der RTW vom Standort Fürstenwall eilt zur Hilfe“ wurden die Follower der Feuerwehr Düsseldorf über das aktuelle Einsatzgeschehen in der Landeshauptstadt informiert. Auch in diesem Jahr blieben zudem kleine Sticheleien gegen die Feuerwehrkollegen aus ganz Deutschland nicht aus. Insbesondere das rheinische Derby zwischen der Feuerwehr Köln und den Wehrleuten der Landeshauptstadt hatte es in sich.