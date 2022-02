Zwischen Baumberg und Düsseldorf : Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt wurde eine junge Motorradfahrerin zwischen Baumberg und Düsseldorf. Sie war aus noch ungeklärter Ursache in der Dunkelheit von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Mit schweren Verletzungen ist eine 21-jährige Frau aus Düsseldorf nach einem Motorradunfall in die Uniklinik eingeliefert worden. Sie war am Mittwochabend mit ihrer Kawasaki Z650 auf dem Urdenbacher Weg (L 293) aus Richtung Baumberg kommend in Richtung Düsseldorf unterwegs. Die junge Motorradfahrerin hat laut Polizei erst seit wenige Monate den entsprechenden Führerschein. Sie wurde von einem 20-jährigen Freund begleitet, der auf einem eigenen Motorrad auf der unbeleuchteten Landstraße vorausfuhr.