Einsatz in Düsseldorfer Innenstadt : Einsatzkommando sucht Autoknacker im Supermarkt

Düsseldorf Am Zurheide-Supermarkt in der Düsseldorfer Innenstadt hat es am späten Mittwochnachmittag einen ungewöhnlichen Einsatz gegeben: Ein bewaffnetes Kommando suchte dort einen Autoknacker.

Nach Informationen der Polizei beobachteten Beamte, die zufällig vor Ort waren, gegen 17 Uhr zwei Autoknacker, die gerade ein Fahrzeug stehlen wollten. Ein Mobiles Einsatzkommando (MEK), das wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe des Supermarkts an der Berliner Allee war, griff zu: Einen der mutmaßlichen Täter konnten sie festnehmen, der andere flüchtete in den Supermarkt. Die Beamten verfolgten ihn.

So ergab sich das ungewöhnliche Bild, dass schwerbewaffnete Polizisten mit vermummten Gesichtern vor der Tür des Supermarkts patrouillierten. Nach Auskunft von Zeugen wurde der Laden nicht geräumt. Bei dem Einsatz gaben die Beamten Warnschüsse in die Luft ab. Wegen der Dokumentation dieser Schüsse war noch längere Zeit Polizei vor Ort. Verletzt wurde niemand.