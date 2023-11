Zoll Düsseldorf Geldstrafe in fünfstelliger Höhe gegen Leiharbeitsfirma

In einem weiteren Fall wurde durch eine Anzeige bei der Polizei im Oktober 2021 bekannt, dass Arbeitnehmer in einem Düsseldorfer Imbissbetrieb vom Inhaber nicht ordnungsgemäß bei der Sozialversicherung angemeldet sein sollen. Das Verfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf an das Hauptzollamt Düsseldorf abgegeben.