Zoll am Flughafen Düsseldorf : Terminkalender entpuppt sich als Geldversteck

Zoll am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Geld statt Termine: In einem ausgehöhlten Taschenkalender hat der Zoll am Düsseldorfer Flughafen bei einer Reisenden 9500 Euro gefunden. Weil dann noch weiteres Geld auftauchte, hat die Frau die erlaubte Grenze überschritten.

Auf die Frage, wie viel sie insgesamt an Barmittel dabeihabe, gab sie an, dass sie Barmittel in der "erlaubten Höhe" dabeihabe. Die Beamten fragten nun explizit nach Barmitteln im Wert von über 10.000 Euro. Dies verneinte die Reisende ausdrücklich.