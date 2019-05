Verschwundener Düsseldorfer Promi-Wirt : ZDF fahndet bei „Aktenzeichen... xy“ nach Santo Sabatino

Düsseldorf Seit fast zwei Jahren ist der Düsseldorfer Promi-Wirt Santo Sabatino verschwunden, von ihm fehlt jede Spur. Nun soll eine Fernseh-Fahndung der Essener Polizei helfen.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Seit dem 20. Juli 2017 fehlt von Santo Sabatino jede Spur. Der Geschäftsmann verließ am sehr frühen Morgen sein Haus in Mülheim und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Bekannt wurde das erst im August .

Die Polizei suchte zunächst mit einer 20-köpfigen Ermittlungskommission nach ihm – ohne Erfolg. Nun will sie offenbar noch einmal einen Versuch machen, die Öffentlichkeit einzubinden. Der Fall Sabatino wird am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen... xy“ geschildert. Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen sich mit entscheidenden Hinweisen melden.