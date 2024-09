Polizei in Düsseldorf Unfall: Pkw fährt gegen Ampel

Auf dem Werstener Deckel kam es am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war Richtung stadtauswärts unterwegs und fuhr an der Kreuzung gegen eine Ampel auf einer Verkehrsinsel. Das bestätigt die Polizei Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion. Infolge dessen fing der Motorraum leicht an zu brennen und es kam zu Rauchbildung. Eine Person sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.