Vorfall in Düsseldorf Polizei sucht Mann nach Schockanruf

Mit einem Schockanruf setzten falsche Polizeibeamte eine Frau Mitte Oktober letzten Jahres so unter Druck, dass sie einem unbekannten Mann eine hohe Summe an Bargeld überreichte. Die Übergabe des Geldes fand am frühen Dienstagabend, 18. Oktober 2022, auf der Mindener Straße in Oberbilk statt.