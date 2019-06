Vorfall in Düsseldorf-Lörick : Mann schießt mit Softair-Waffe auf Passanten - drei Verletzte

Düsseldorf In Lörick hat ein 26-Jähriger von seinem Balkon aus mit einer Softair-Waffe auf Passanten geschossen und drei Menschen verletzt. Der Mann stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde festgenommen.

Um 23 Uhr wurden am Dienstagabend Einsatzkräfte der Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Emanuel-Leutze-Straße in Düsseldorf-Lörick gerufen. Von einem Balkon in der vierten Etage aus hatte ein Bewohner mit einer Luftdruckwaffe auf Passanten auf der Straße geschossen und dabei auch verletzt.