Vorfall am Freitag in Düsseldorf: Foto eines Tatverdächtigen nach U-Bahn-Schlägerei veröffentlicht

Vorfall am Freitag in Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitagabend wurde ein Mann nach dem Fortuna-Spiel in einer U-Bahn ausländerfeindlich beleidigt und anschließend geschlagen. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto nach einem der mutmaßlichen Täter.

Am Freitag gegen 22.40 Uhr befand sich der 28-jährige Geschädigte nach der Bundesliga-Begegnung Fortuna gegen Mainz in der Merkur Spiel-Arena in einer U-Bahn in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle Nordpark / Aquazoo wurde er von mehreren Männern ausländerfeindlich beleidigt und dann geschlagen. Unbeteiligte Personen halfen dem Mann.