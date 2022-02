Vor Düsseldorfer Landgericht : Mann hält sich Messer an den Hals – Großaufgebot der Polizei vor Ort

Mann hält sich Messer an den Hals – Großaufgebot der Polizei vor Ort

Update Düsseldorf Vor dem Landgericht Düsseldorf in Oberbilk hat eine Person gedroht, sich selbst mit einem Messer zu verletzen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Mit einem Großaufgebot ist die Düsseldorfer Polizei am Freitagvormittag am Landgericht in Oberbilk angerückt. Ein Mann stand dort vor dem Gebäude und drohte, sich selbst zu verletzen.