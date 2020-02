Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen : Vier Männer sollen in ein Handy-Geschäft an der Schadowstraße eingebrochen sein

Düsseldorf In der Nacht zu Montag ist in ein Telekommunikations-Geschäft an der Schadowstraße in Düsseldorf eingebrochen worden. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen.

Nach einem Blitzeinbruch in ein Telekommunikationsgeschäft an der Schadowstraße fahndet die Polizei nach wahrscheinlich vier Tätern und sucht Zeugen. Die Männer sollen gegen zwei Uhr morgens die gläserne Eingangstür im Erdgeschoss der Filiale auf Höhe des Schauspielhauses eingeschlagen haben. Blitzschnell entwendeten sie mehrere Geräte; die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Dann verließen sie das Geschäft auf gleichem Wege und flüchteten wahrscheinlich in Richtung Berliner Allee.

Einer der Männer soll mit roter Kapuzenjacke und blauer Jeans bekleidet gewesen sein. Zwei Täter trugen schwarze Kapuzenjacken, Jeans und Turnschuhe. Einer der Männer hatte einen Bart und trug einen schwarzen Mantel bis zu den Knien. Die Gruppe hatte eine grau-orangene Gefriertüte dabei.

Wer die Männer oder verdächtige Fahrzeuge im Umfeld beobachtet hat, bittet die Polizei, sich an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. Die Telefonnummer: 0211 8700.

(hpaw)