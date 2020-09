Rettungseinsatz in Düsseldorf : Hubschrauber versorgt Schwerverletzten nach Baustellenunfall

Düsseldorf Ein Rettungshubschrauber ist am Montagmorgen im Düsseldorfer Hofgarten gelandet. Die Besatzung musste einen verletzten Bauarbeiter in eine Klinik fliegen.

Auf einer Baustelle am Joachim-Erwin-Platz in Düsseldorf-Stadtmitte hatte sich am Montagmorgen ein Bauarbeiter so schwer verletzt, dass die Feuerwehr zu Bergung des Mannes gerufen werden musste. „Der Mann hatte eine schwere Verletzung am Bein, er wurde von uns mit einer speziellen Trage aus der Baustelle herausgeholt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.