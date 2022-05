Verkehrsunfall in Gerresheim: Zehnjähriger Junge von Pkw erfasst​

Verkehrsunfall in Gerresheim

In Gerresheim kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zehnjähriger verletzt wurde. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Erneut kam es in Gerresheim zu einem Unfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Eine Autofahrerin hatte ihn wohl beim Überqueren einer Straße übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Gerresheim wurde ein zehnjähriger Junge am Dienstagnachmittag schwer verletzt, als er von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.