Einsatz in Düsseldorf : Räuber fangen statt Knöllchen schreiben

Stadtmitte Straftäter zu stellen gehört nicht direkt zu den Aufgaben der städtischen Verkehrsüberwachung. Aber wenn Not am Mann ist, greift der OSD auch da schnell durch.

Eigentlich waren zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts am Gründonnerstag unterwegs, um an der Immermann- / Ecke Oststraße Falschparker aufzuschreiben. Aber wurden sie von einem Bürger um Hilfe gebeten, der ihnen von einem Überfall berichtete: Der Mann, der ihn und seine Begleitung soeben geschlagen und bestohlen habe, sei in Richtung Bahnhof davon gelaufen. Die OSDler, beide erst seit kurzem bei der Verkehrsüberwachung, fackelten nicht lange, setzten dem Flüchtigen nach und konnten ihn in Höhe des Nikko-Hotels stellen, identifiziert anhand der Personenbeschreibung des Opfers. Die zeitgleich alarmierte Polizeistreife übernahm den Räuber dort.