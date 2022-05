Verkehr in Düsseldorf : Rheinufertunnel schon wieder gesperrt

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Nur einen Tag nachdem der Rheinufertunnel in Düsseldorf wegen eines Defekts gesperrt werden musste, ist die wichtige Verkehrsachse in der Landeshauptstadt schon wieder dicht.

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf ist schon wieder komplett gesperrt worden. Diesmal lag eine Brandmeldung vor. Nach der stundenlangen Sperrung am Mittwoch konnte das Problem am Donnerstag jedoch schnell behoben werden.