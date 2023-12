Verkehrschaos in Düsseldorf Polizei sperrt die Heinrich-Heine-Allee

Ein erhebliches Verkehrsaufkommen legte am Mittwoch die Düsseldorfer Innenstadt lahm. Die Verkehrsstörungen begannen bereits in den Mittagsstunden und betrafen vor allem das Rheinufer, die Heinrich-Heine-Allee und die Königsallee. Die Polizei reagierte auf die ungewöhnlich hohe Anzahl von Fahrzeugen und entschied sich dazu, die Heinrich-Heine-Allee aus Richtung Ratinger Tor zu sperren. Zusätzlich wurde die Abbiegespur an der Oper in Richtung Altstadt für den Verkehr gesperrt. Die Polizei appellierte gleichzeitig an die Verkehrsteilnehmer, alternative Routen zu wählen und die Verkehrsregelungen zu beachten.