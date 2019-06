Debatte um Angsträume in Düsseldorf : „Es kann Frauen immer und überall passieren“

Düsseldorf Das Netz debattiert über Angsträume in Düsseldorf – wie den Hofgarten. Besonders Frauen äußern sich. Fazit: Angstgefühl ist niemals unberechtigt - und immer subjektiv.

Auch eine Reportage der Rheinischen Post war am Wochenende Anlass für heftige Diskussionen über diese Fragen. Im Text ging es darum, wer überhaupt nachts im Hofgarten unterwegs ist. „Ich habe diesen Parkspaziergang beim Lesen mitgemacht und ich habe mich in jeder beschriebenen Situationen unsicher gefühlt!“, schrieb eine Leserin auf Twitter . „Es kann Frauen immer und überall passieren.“ Wie viele andere kritisierte auch sie, dass die Reportage ein Mann geschrieben hatte. Viele Nutzerinnen und Nutzer – nicht nur aus Düsseldorf – äußerten in den sozialen Medien das Gefühl, bestimmte Ort bei Nacht nicht betreten zu können. „Nach Einbruch der Dunkelheit läuft man/frau nicht alleine oder zu zweit durch wenig frequentierte Parks“, schrieb eine Facebook-Userin . „Davor wurde vor 30 Jahren schon gewarnt, und es hat sich bis heute leider nicht gebessert.“

Die Debatte zeigt: Das Thema ist hochsensibel. Auch deshalb, weil Angst etwas sehr subjektives ist. Jeder Mensch hat ein anderes Sicherheitsempfinden. „Deswegen ist es auch so schwer, eine ganz objektive Meinung dazu zu haben“, sagt Etta Hallenga von der Düsseldorfer Frauenberatungsstelle. Es gebe Menschen, die sensibler auf ein Geräusch reagierten als andere, „das ist auch gut, diese Menschen sind achtsam“. Frauen wechselten in einer solchen Situation zwar öfter die Straßenseite als Männer. Aber an sich sei dieses Verhalten geschlechtsunabhängig. „Wer ein Warngefühl hat, der sollte sich in Sicherheit bringen. Und das gilt für Männer wie Frauen.“ Dass unser Reporter nachts im dunklen Hofgarten keine Frau angetroffen habe, „das ist nicht ohne Grund so gewesen“, sagt Etta Hallenga, die aber auch davor warnt, Angst zu verbreiten. Eine Frau sollte durch den Hofgarten laufen können, und sie sollte nicht die Schuld dafür bekommen, wenn ihr etwas passiert.