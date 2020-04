Vandalismus in Düsseldorf : Food-Truck an der Rheinterrasse zerstört

Food-Truck an der Rheinterrasse zerstört

Vandalismus in Düsseldorf

Düsseldorf Der Drive-In der Firma Stockheim in der Nähe der Rheinterrasse wurde am Wochenden aufgebrochen und zerstört. Die Scheiben des Airstream-Anhängers wurden zertrümmert, das Inventar teilweise zerstört oder entwendet.

Der silberfarbene Anhänger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag von bislang unbelannten Tätern aufgebrochen.

Gleichzeitig wollen wir einen Marktplatz für Dienstleistungsunternehmen aus Handel, Handwerk und Gastronomie schaffen, die durch die Krise in Not geraten sind.

Laut Polizei passierte die Tat in der Zeit von Samstag 18 Uhr bis Sonntagmorgen 10.45 Uhr. Gestohlen wurden ersten Erkenntnissen zufolge hauptsächlich Bierflaschen. Die Spurensicherung war vor Ort, die Ermittlungen dauern an. Über eine Schadenshöhe konnte die Polizeisprecherin noch keine Auskunft geben. Hinweise von möglichen Zeugen werden erbeten an die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700.